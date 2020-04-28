2020-04-28T12:25:15+03:00
Общество

У челябинского митрополита не подтвердился коронавирус

Однако болезнь выявили у трех сотрудников епархии
Валентина ВАГАНОВА
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Коронавирус заподозрили у священнослужителей после пасхального богослужения.Коронавирус заподозрили у священнослужителей после пасхального богослужения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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У митрополита челябинского и миасского Григория тест на коронавирус показал отрицательный результат. У него обычная пневмония. Напомним, коронавирус заподозрили у священнослужителей после пасхального богослужения.

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— Всего продиагностировано 10 человек. Четыре анализа отрицательных, включая митрополита. Три положительных и три проверяются, — рассказал КП-Челябинск секретарь челябинской епархии отец Игорь Шестаков. Он уточнил, что из священнослужителей только у одного человека подтвердился коронавирус.

Также известно, что COVID-19 выявлен у пресс-секретаря епархии Алексея Ермолюка.

Напомним, с 29 апреля приостанавливается посещение прихожанами всех храмов в Челябинске. Для верующих будут организованы трансляция в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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