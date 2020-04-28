Сберлогистика и «Уралметаллургремонт-4» договорились о сотрудничестве

28 Апр 2020 2020-04-28T12:52:07+03:00

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Строительная компания «Уралметаллургремонт-4» будет осуществлять через Сберлогистику обмен корреспонденцией между подрядчиками и поставщиками в разных городах страны. Это первый договор дочерней логистической компании Сбербанка в Челябинской области

Сберлогистика — компания экосистемы Сбербанка, консолидатор всех видов доставки, развивающий собственную транспортную, логистическую и складскую инфраструктуру для соблюдения высоких стандартов качества во всех регионах России. В апреле 2020 года Сбербанк анонсировал в Челябинске продукты Сберлогистики для корпоративных клиентов, а спустя два дня была заключена первая сделка.

— Обмен документами и курьерские отправления — это рутинный процесс, который есть в любой компании. Он никак не влияет на экономическое развитие бизнеса, даже наоборот — съедает ресурсы: человеческие, временные, финансовые. Но это необходимый процесс. Мы увидели, что Сберлогистика может помочь нам упорядочить его, сделать эффективным и снизить все виды затрат при этом, — говорит Ирина Гладышева, финансовый директор «Уралметаллургремонт-4».

Услуги «Сберкурьер» и «Сберпосылка» доступны в интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн. Вход выполняется по СберБизнес ID, для заключения договора не требуются бумажные документы. В личном кабинете можно вызвать курьера для доставки посылок и корреспонденции от двери до двери или отправить заказ в пункты выдачи, включая отделения Сбербанка и постаматы. Сервис автоматизирует создание отправлений и позволяет отслеживать статус доставки в режиме онлайн.

Сберлогистика располагает собственной инфраструктурой, включающей курьерские сети в 800 населенных пунктах, региональные центры в 26 крупнейших городах и пять складов класса А в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке. В целом география доставки охватывает 26 тысяч населенных пунктов России.

— Услуги Сберлогистики для челябинских организаций и частных лиц — это хорошая альтернатива существующим службам доставки, — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. — потому что содержат целый ряд выгод для клиентов, таких как широкая география доставки, ассортимент методов доставки, высокое качество услуг, оптимизация затрат на логистику и снижение рисков.

— Наша основная задача — обеспечить корпоративных клиентов Сбербанка качественными логистическими услугами по всей стране, — комментирует генеральный директор Сберлогистики Сергей Малышев. — Для этого мы ежемесячно расширяем географию доставки и наращиваем инфраструктуру, увеличивая штат курьеров и открывая региональные центры в крупнейших городах страны. Несмотря на существующие сегодня ограничения, мы продолжаем работу в штатном режиме. Курьеры компании снабжены всеми необходимыми средствами защиты и работают по алгоритмам бесконтактной доставки.

Напомним, в экосистему Сбербанка входят более 30 компаний, предоставляющих сервисы и услуги по разным направлениям: электронная коммерция, медицина, телекоммуникации, облачные технологии, идентификация, сервисы для оптимизации бизнес-процессов, недвижимость.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU