В центре Челябинска продают старинный особняк: в нем можно жить
Собственники выставили на продажу дом Беляевского-Первухиной на Свободы, 22, рядом с элитным ЖК «Башня Свободы». За особняк, построенный в 1897-1899 годах, просят 35,5 млн рублей. Поскольку это выявленный объект культурного наследия, новому владельцу придется поддерживать его в надлежащем состоянии.
Дом расположен на земельном участке 11,4 сотки. Первый этаж — офисные помещения, второй — две жилые квартиры с отдельными входами. Общая площадь дома 670 кв. м. Высота потолков 3,5 м.
Квартиры по 154 и 220 «квадратов». Фото: N1.ru
Корреспондент КП-Челябинск позвонил по указанному номеру под видом потенциального покупателя. Ответил собственник Андрей Самойлов
— Я живу здесь с женой. Соседняя квартира в собственности сестры моей жены. Квартиры по 154 и 220 «квадратов», в каждой по два санузла. Их можно использовать и под офисы, — рассказал он. — Первый этаж принадлежит юрлицу, учредителем которого является наша семья. Готовы продать и саму фирму. Все прозрачно.
Сейчас на первом этаже работает арендатор, но в скором времени он планирует съехать.
Высота потолков 3,5 м. Фото: N1.ru
Дом был построен Александром Беляевским, в 1905-1915 гг. он числился за Домной Первухиной, в 1916 году перешел в ведение Министерства внутренних дел. Здесь была размещена почтово-телеграфная контора. В 1950-х и до начала 60-х здесь находился исполком Советского района, а в 1961-1991 годах располагается Центральный районный суд Челябинска.
— Второй этаж сильно перестроен еще в советские годы. Но там жили собственники, — рассказал краевед Юрий Латышев.
Так выглядел дом в 1912 году. Фото: Музей истории почтовой связи, arhistrazh.livejournal.com
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ИСТОЧНИК KP.RU