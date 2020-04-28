В центре Челябинска продают старинный особняк: в нем можно жить

28 Апр 2020 2020-04-28T13:20:17+03:00

Первый этаж — нежилой, на втором — две квартиры

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Собственники выставили на продажу дом Беляевского-Первухиной на Свободы, 22, рядом с элитным ЖК «Башня Свободы». За особняк, построенный в 1897-1899 годах, просят 35,5 млн рублей. Поскольку это выявленный объект культурного наследия, новому владельцу придется поддерживать его в надлежащем состоянии.

Дом расположен на земельном участке 11,4 сотки. Первый этаж — офисные помещения, второй — две жилые квартиры с отдельными входами. Общая площадь дома 670 кв. м. Высота потолков 3,5 м.

Квартиры по 154 и 220 «квадратов». Фото: N1.ru

Корреспондент КП-Челябинск позвонил по указанному номеру под видом потенциального покупателя. Ответил собственник Андрей Самойлов

— Я живу здесь с женой. Соседняя квартира в собственности сестры моей жены. Квартиры по 154 и 220 «квадратов», в каждой по два санузла. Их можно использовать и под офисы, — рассказал он. — Первый этаж принадлежит юрлицу, учредителем которого является наша семья. Готовы продать и саму фирму. Все прозрачно.

Сейчас на первом этаже работает арендатор, но в скором времени он планирует съехать.

Высота потолков 3,5 м. Фото: N1.ru

Дом был построен Александром Беляевским, в 1905-1915 гг. он числился за Домной Первухиной, в 1916 году перешел в ведение Министерства внутренних дел. Здесь была размещена почтово-телеграфная контора. В 1950-х и до начала 60-х здесь находился исполком Советского района, а в 1961-1991 годах располагается Центральный районный суд Челябинска.

— Второй этаж сильно перестроен еще в советские годы. Но там жили собственники, — рассказал краевед Юрий Латышев.

Так выглядел дом в 1912 году. Фото: Музей истории почтовой связи, arhistrazh.livejournal.com

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ИСТОЧНИК KP.RU