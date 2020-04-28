2020-04-28T13:20:17+03:00
Общество

В центре Челябинска продают старинный особняк: в нем можно жить

Заглядываем внутрь здания XIX века [фото]
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Первый этаж — нежилой, на втором — две квартирыПервый этаж — нежилой, на втором — две квартиры
Изменить размер текста:

Собственники выставили на продажу дом Беляевского-Первухиной на Свободы, 22, рядом с элитным ЖК «Башня Свободы». За особняк, построенный в 1897-1899 годах, просят 35,5 млн рублей. Поскольку это выявленный объект культурного наследия, новому владельцу придется поддерживать его в надлежащем состоянии.

Дом расположен на земельном участке 11,4 сотки. Первый этаж — офисные помещения, второй — две жилые квартиры с отдельными входами. Общая площадь дома 670 кв. м. Высота потолков 3,5 м.

Квартиры по 154 и 220 «квадратов». Фото: N1.ru

Квартиры по 154 и 220 «квадратов». Фото: N1.ru

Корреспондент КП-Челябинск позвонил по указанному номеру под видом потенциального покупателя. Ответил собственник Андрей Самойлов

— Я живу здесь с женой. Соседняя квартира в собственности сестры моей жены. Квартиры по 154 и 220 «квадратов», в каждой по два санузла. Их можно использовать и под офисы, — рассказал он. — Первый этаж принадлежит юрлицу, учредителем которого является наша семья. Готовы продать и саму фирму. Все прозрачно.

Сейчас на первом этаже работает арендатор, но в скором времени он планирует съехать.

Высота потолков 3,5 м. Фото: N1.ru

Высота потолков 3,5 м. Фото: N1.ru

Дом был построен Александром Беляевским, в 1905-1915 гг. он числился за Домной Первухиной, в 1916 году перешел в ведение Министерства внутренних дел. Здесь была размещена почтово-телеграфная контора. В 1950-х и до начала 60-х здесь находился исполком Советского района, а в 1961-1991 годах располагается Центральный районный суд Челябинска.

— Второй этаж сильно перестроен еще в советские годы. Но там жили собственники, — рассказал краевед Юрий Латышев.

Так выглядел дом в 1912 году. Фото: Музей истории почтовой связи, arhistrazh.livejournal.com

Так выглядел дом в 1912 году. Фото: Музей истории почтовой связи, arhistrazh.livejournal.com

Как рынок недвижимости выживает на самоизоляции?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тренер центра единоборств из Челябинска своими силами ремонтирует спортзал для 300 детей
В челябинском дворе нашли гору спецодежды станции скорой помощи
В центре Челябинска продают старинный особняк: в нем можно жить
ВТБ и компания РОЛЬФ провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом
Сберлогистика и «Уралметаллургремонт-4» договорились о сотрудничестве
Возле заказника под Челябинском поймали поджигателя полей
МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
«Даже в праздник — на передовой»: власти Челябинской области поблагодарили сотрудников скорой за колоссальный труд
Челябинский «Трактор» расстался с форвардами Глинкиным и Поповым
У челябинского митрополита не подтвердился коронавирус
В Челябинске разбился рабочий, упав с 20-метровой высоты на стройке
Военные в Челябинской области, отправленные на карантин, получили результаты тестов на коронавирус
Первая смерть от коронавируса в Магнитогорске: мужчина стал четвертым умершим в Челябинской области
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 28 апреля 2020 года: плюс 19 заболевших
«Мамаев в НХЛ — ха-ха»: экс-голкипер челябинского «Трактора» высказался о бывшем зяте директора клуба
ВТБ Лизинг предложил способы оптимизации затрат бизнеса в условиях коронавируса
На дороги Челябинска вернулись пробки. Больше всего скоплений машин у кладбищ
Частные инвесторы в 2020 могут получить налоговые льготы
На заводе «Уральская кузница» рассказали, как заботятся о безопасности
Погода в Челябинске на майские праздники 2020: какие искушения готовит природа для сидящих на изоляции
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок