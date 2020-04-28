В Челябинске предупредили вспышку коронавируса в городской больнице № 9

28 Апр 2020 2020-04-28T16:43:32+03:00

У заболевшей нет симптомов, ее отправили домой на больничный.

Медицинский работник одного из отделений ушла на больничный с COVID-19

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Положительный результат на коронавирус пришел одному из медицинских работников эндокринологии ГКБ № 9. Женщина сразу ушла на больничный и проходит лечение дома. Начиная с минувшей субботы, 24 апреля, бессимптомным больным в Челябинской области разрешили лечиться по месту жительства.

Официально ситуацию руководство больницы не комментирует. Однако из собственных источников КП-Челябинск стало известно, что болезнь не успела распространиться. Все контактные пациенты и персонал отделения, а также медики из других отделений того же корпуса, где находится эндокринология, сдали анализы на коронавирус — всем пришел отрицательный результат.

Пациентов эндокринологии выписали по домам. Отделение продезинфицировано. Уже на этой неделе здесь начнут принимать новых больных — для этого предприняты все необходимые меры безопасности.

Кстати, центр, где лежат больные коронавирусом, в ГКБ № 9 находится в другом корпусе. Это значит, что вирус медицинский работник могла подхватить за пределами больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU