2020-04-28T16:43:32+03:00
Общество

В Челябинске предупредили вспышку коронавируса в городской больнице № 9

Медицинский работник одного из отделений ушла на больничный с COVID-19
Полина МАКСИМОВА
Поделиться:
У заболевшей нет симптомов, ее отправили домой на больничный.У заболевшей нет симптомов, ее отправили домой на больничный.
Изменить размер текста:

Положительный результат на коронавирус пришел одному из медицинских работников эндокринологии ГКБ № 9. Женщина сразу ушла на больничный и проходит лечение дома. Начиная с минувшей субботы, 24 апреля, бессимптомным больным в Челябинской области разрешили лечиться по месту жительства.

Официально ситуацию руководство больницы не комментирует. Однако из собственных источников КП-Челябинск стало известно, что болезнь не успела распространиться. Все контактные пациенты и персонал отделения, а также медики из других отделений того же корпуса, где находится эндокринология, сдали анализы на коронавирус — всем пришел отрицательный результат.

Пациентов эндокринологии выписали по домам. Отделение продезинфицировано. Уже на этой неделе здесь начнут принимать новых больных — для этого предприняты все необходимые меры безопасности.

Кстати, центр, где лежат больные коронавирусом, в ГКБ № 9 находится в другом корпусе. Это значит, что вирус медицинский работник могла подхватить за пределами больницы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинцы высказали свое мнение о проекте сквера на Северо-Западе
В Челябинске предупредили вспышку коронавируса в городской больнице № 9
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
«Все, что было, съели»: владелец южноуральского экстрим-клуба объявил сбор пожертвований
Учебный центр для военных в Челябинске закрыли на карантин
ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%
Закрытый на карантин отдел полиции в Челябинской области возобновил работу
Тренер центра единоборств из Челябинска своими силами ремонтирует спортзал для 300 детей
В челябинском дворе нашли гору спецодежды станции скорой помощи
В центре Челябинска продают старинный особняк: в нем можно жить
ВТБ и компания РОЛЬФ провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом
Сберлогистика и «Уралметаллургремонт-4» договорились о сотрудничестве
Возле заказника под Челябинском поймали поджигателя полей
МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
«Даже в праздник — на передовой»: власти Челябинской области поблагодарили сотрудников скорой за колоссальный труд
Челябинский «Трактор» расстался с форвардами Глинкиным и Поповым
У челябинского митрополита не подтвердился коронавирус
В Челябинске разбился рабочий, упав с 20-метровой высоты на стройке
Военные в Челябинской области, отправленные на карантин, получили результаты тестов на коронавирус
Первая смерть от коронавируса в Магнитогорске: мужчина стал четвертым умершим в Челябинской области
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 28 апреля 2020 года: плюс 19 заболевших
«Мамаев в НХЛ — ха-ха»: экс-голкипер челябинского «Трактора» высказался о бывшем зяте директора клуба
ВТБ Лизинг предложил способы оптимизации затрат бизнеса в условиях коронавируса
На дороги Челябинска вернулись пробки. Больше всего скоплений машин у кладбищ
Частные инвесторы в 2020 могут получить налоговые льготы
На заводе «Уральская кузница» рассказали, как заботятся о безопасности
Погода в Челябинске на майские праздники 2020: какие искушения готовит природа для сидящих на изоляции
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок