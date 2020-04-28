2020-04-28T17:44:14+03:00
Общество

Опрессовки нельзя отменить: в Челябинской области перенесли срок отключения горячей воды

На решение повлиял режим повышенной готовности из-за коронавируса
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Срок отключения воды также будет сокращенСрок отключения воды также будет сокращенФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Не закупайтесь водонагревателями: из-за режима самоизоляции горячую воду в Челябинской области начнут отключать только в конце мая. Об решении перенести начало опрессовок рассказал вице-губернатор Сергей Шаль.

— Система централизованного теплоснабжения так устроена, что в обязательном порядке нужно проводить испытания. Регламентный срок отключения горячей воды составляет две недели, в целом он везде выдерживается. Если мы не проведем испытания летом, будут существенные риски потери теплоснабжения в отопительный сезон, чего мы не можем допустить, — объяснил Сергей Шаль.

Ранее опрессовки начинались с середины мая. Как отметили чиновники, сроки отключения горячей воды также попытаются сократить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинцам снизили лимиты по кредитным картам
В Магнитогорске изъяты нелегальные сигареты на сумму 37 млн рублей
Нерабочие дни в Челябинске с 6 по 8 мая 2020 года: как будет соблюдаться режим и на кого распространяться
Южноуральского депутата осудят за жесткое убийство своей жены
Жители Магнитогорска пожаловались на штрафы за велопрогулки
Опрессовки нельзя отменить: в Челябинской области перенесли срок отключения горячей воды
Челябинцы высказали свое мнение о проекте сквера на Северо-Западе
В Челябинске предупредили вспышку коронавируса в городской больнице № 9
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
«Все, что было, съели»: владелец челябинского экстрим-клуба объявил сбор пожертвований
Учебный центр для военных в Челябинске закрыли на карантин
ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%
Закрытый на карантин отдел полиции в Челябинской области возобновил работу
Тренер центра единоборств из Челябинска своими силами ремонтирует спортзал для 300 детей
В челябинском дворе нашли гору спецодежды станции скорой помощи