Опрессовки нельзя отменить: в Челябинской области перенесли срок отключения горячей воды

28 Апр 2020 2020-04-28T17:44:14+03:00

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Не закупайтесь водонагревателями: из-за режима самоизоляции горячую воду в Челябинской области начнут отключать только в конце мая. Об решении перенести начало опрессовок рассказал вице-губернатор Сергей Шаль.

— Система централизованного теплоснабжения так устроена, что в обязательном порядке нужно проводить испытания. Регламентный срок отключения горячей воды составляет две недели, в целом он везде выдерживается. Если мы не проведем испытания летом, будут существенные риски потери теплоснабжения в отопительный сезон, чего мы не можем допустить, — объяснил Сергей Шаль.

Ранее опрессовки начинались с середины мая. Как отметили чиновники, сроки отключения горячей воды также попытаются сократить.

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ИСТОЧНИК KP.RU