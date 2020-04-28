В Златоусте закрыли отделение детской больницы из-за коронавируса у ребенка

28 Апр 2020 2020-04-28T20:00:24+03:00

Количество зараженных в городе составляет 40 процентов от всех в регионе

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В Златоусте из-за коронавируса закрыли на карантин еще одно больничное отделение. Ранее из-за вспышки инфекции в городе на изоляцию отправили хирургов горбольницы №1, а на этот раз пострадали детские педиатры.

По предварительной информации на обследование для устройства в приют в детскую горбольницу попали два ребенка из Миасса, у одного из которых подтвердили коронавирус. После этого, на карантин закрыли все отделение. У работников и пациентов взяли анализы.

В региональном минздраве подтвердили, что в больнице полностью закрыт на карантин и дезинфекцию второй этаж. Пациентов, которым потребуется помощь, будут принимать на других этажах.

Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке» 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU