2020-04-29T10:24:57+03:00
Дом. Семья

В Челябинске у львенка Симбы появилась подруга – пантера

Маленький хищник от нее не отходит [видео]
Инна КУМЕЙКО
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У Симбы в приюте "Спаси меня!" появилась подружка. Фото: Карен Даллакян.У Симбы в приюте "Спаси меня!" появилась подружка. Фото: Карен Даллакян.
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Жертва сочинского фотографа-живодера, львенок Симба, спасенный челябинским ветврачом Кареном Даллкяном, обзавелся подружкой. Львы — животные прайдовые, живут в дикой природе большими семьями. А Симба — сирота, никто не знает, в каком возрасте его отняли у матери.

— Чтобы компенсировать психологическую травму сиротства, мы приносим львенку мягкие игрушки. Он к ним прижимается, играет. Но покорила его сердце пантера — огромная игрушка, которую подарили друзья приюта «Спаси меня!». Копия сработана с поразительной точностью, и наши сотрудники в первый день даже испугались, увидев пантеру в моем кабинете: подумали, новый питомец, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Карен Даллакян.

Для Симбы пантера стала главным другом. С игрушкой он борется, обнимает ее лапами, спит в обнимку.

Восстановление здоровья хищника сейчас — это прогулки, инъекции витаминов и микроэлементов, массаж, правильное питание.

Когда закончится пандемия, львенок может улететь в ЮАР, в центр реабилитации львов. Интересуется им и благотворительный фонд спасения диких животных «Рожденные в свободе», который финансирует королева Великобритании.

Как ветврач из Челябинска Карен Даллакян спасал львенка Симбу в Дагестане

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В Челябинске у львенка Симбы появилась подружка.Маленький хищник скучает без сородичей, и люди придумали заменуОльга АНТОНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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