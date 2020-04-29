2020-04-29T08:11:26+03:00
Коронавирус Covid-19

«Зеленый рынок» в Магнитогорске закрыли на карантин по коронавирусу

У продавцов рынка нашли опасную инфекцию
Ангелина ЗАКИРОВА
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Рынок закрыли на две недели из-за коронавирусаРынок закрыли на две недели из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 29 апреля, «Зеленый рынок» в Магнитогорске закрыли на двухнедельный карантин, об этом сообщает администрация города.

У некоторых продавцов нашли COVID-19, поэтому власти решили экстренно закрыть рынок.

— Такое решение было принято заместителем главного санитарного врача по городу Магнитогорску, Агаповскому, Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеуральскому, Карталинскому, Брединскому и Варненскому районам в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией и распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, представляющей опасность для окружающих, — сообщили в администрации Магнитогорска.

В настоящее время проводится дезинфекция всех помещений и территории «Зеленого рынка». Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, запретили работать даже здоровым продавцам, а всех, кто мог контактировать с зараженными просят обращаться в больницу и сообщать в Территориальный отдел Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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