Правительство Челябинской области покидает Олег Климов

29 Апр 2020 2020-04-29T10:50:02+03:00

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Об уходе с поста заместителя губернатора — министра общественной безопасности Челябинской области Олег Клмов заявил в заявление об увольнении по собственному желанию. Пенсионный возраст позволил уйти из здания правительства на Цвиллинга, 27 достойно. «Благодарю Олега Борисовича за проделанную работу и желаю ему успехов», — напутствовал новоиспеченного пенсионера губернатор Олег Климов.

В начале апреля с заместителем губернатора случился конфуз. Дотошный южноуральский краевед Юрий Латышев обнаружил, что в Златоусте Климову установлена мемориальная доска. Каменная плита красуется на фасаде дома, где он жил.

Надпись на черном мраморе выбита с ошибкой. Слово «Челябинская» почему-то написана через букву «Т» — Челябинсткая.

Новость в духе: «Я памятник себе воздвиг» вызвала много саркастических комментариев. А мэрии Златоуста иронии не поняли: доска висит уже пять лет.

Исполняющим обязанности министра общественной безопасности назначена Светлана Костина. Курировать министерство будет заместитель губернатора области Сергей Сушков.

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ИСТОЧНИК KP.RU