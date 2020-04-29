2020-04-29T19:30:15+03:00
Общество

Коронавирус не помеха: в Челябинске продолжается реконструкция аэропорта

Новый красный терминал лишь начало модернизации
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Старый новый терминал будет принимать международные рейсыСтарый новый терминал будет принимать международные рейсыФото: Андрей АБРАМОВ
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Реконструкция Челябинского аэропорта продолжается, несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса. После открытия нового терминала для самолетов, летающих по внутрероссийским маршрутам, началась работа над обновлением старого здания, где принимали внутренние рейсы.

Стиль интерьера повторяет терминал для российских рейсов. Фото: пресс-служба аэропорта Челябинск

Стиль интерьера повторяет терминал для российских рейсов. Фото: пресс-служба аэропорта Челябинск

Ремонт аэропорта идет полным ходом. При этом теперь, после строительства нового красного здания, именно этот терминал и будет принимать самолеты из других стран. Ожидается, что после окончания работ по реконструкции аэропорт сможет пропускать до двух с половиной миллионов пассажиров в год.

Как рассказали в самом аэропорте, сейчас идет подготовка искусственного покрытия стоянки для воздушных судов, а также работы по расширению взлетно-посадочной полосы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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