Отец из Челябинской области требует материальную компенсацию за дистанционное образование своих детей

30 Апр 2020 2020-04-30T06:57:37+03:00

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Родители не просто устали от дистанционного образования. Некоторые считают себя настоящими пострадавшими в этой ситуации и требуют компенсации морального вреда.

— Думаю, люди с детьми меня поймут. Дети месяц на самообучении. Уроков капец, как много. Родители взяли на себя огромную нагрузку, выполняют всю работу учителей, — пишет Алексей Якобсон в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК. — Про нервно-психическую нагрузку и говорить не буду. Нервы ни к черту уже. Я не призываю отнимать или уменьшать зарплату учителям. Я сам месяц без работы. В итоге сижу без зарплаты с конца марта, и почти весь день выполняю работу учителей. Прошу, закончите уже этот учебный год, хватит издеваться над психикой детей и родителей. Также каждому родителю не помешала бы материальная поддержка правительства за нагрузку, которую мы взяли на себя.

Большинство пользователей соцсети его поддержали.

— Образованием детей должны заниматься учителя. Пусть ищут выходы, а не скидывают все на родителей. Что делать, если не один ребенок, а несколько в разных классах? Да еще и грудной малыш есть… — прокомментировала Елена Нестерова.

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ИСТОЧНИК KP.RU