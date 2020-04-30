Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 30 апреля 2020 года: плюс 48 человек за сутки

30 Апр 2020 2020-04-30T08:28:47+03:00

Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 11 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске достигло 547 человек

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Минздрав Челябинской области огласил свежие данные о заболевших COVID-19.

На утро 30 апреля количество подтвержденных случаев заражения составляет 547. Сейчас болеет 481 человек. Прирост за сутки составил 48 человек.

Выписаны из больниц 57 человек.

Пятьпациентов за все время переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии в регионе умерли 4 человека. У троих из них коронавирус был сопутствущим заболеванием, они скончались от онкологии.

Такого количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 30 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU