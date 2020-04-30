Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 30 апреля 2020 года: плюс 48 человек за сутки
Минздрав Челябинской области огласил свежие данные о заболевших COVID-19.
На утро 30 апреля количество подтвержденных случаев заражения составляет 547. Сейчас болеет 481 человек. Прирост за сутки составил 48 человек.
Выписаны из больниц 57 человек.
Пятьпациентов за все время переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За время пандемии в регионе умерли 4 человека. У троих из них коронавирус был сопутствущим заболеванием, они скончались от онкологии.
Такого количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 30 апреля 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU