2020-04-30T19:05:11+03:00
Общество

Предприниматели Челябинской области получат по 15 тысяч рублей для сохранения рабочих мест

Получить выплаты можно будет до июня 2020 года
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Встреча проходила по видеосвязи. Фото: пресс-служба правительства Челябинской областиВстреча проходила по видеосвязи. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
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Губернатор Алексей Текслер обсудил поддержку рабочих с южноуральскими профсоюзами. Глава региона напомнил о том, что помимо федеральных мер поддержки, сейчас будут реализованы и региональные меры.

— Самое главное — достижение общих целей, прежде всего, роста доходов работников предприятий и организаций всех форм собственности. А это, в свою очередь, станет стимулом экономического и социального развития нашего региона, — рассказал Алексей Текслер.

Компенсацицонная выплата от Челябинской области, которая будет выплачиваться для сохранения рабочих мест, составит 15 тысяч рублей. Ее можно будет получить до июня 2020 года. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса, Алексей Текслер также предложил законодательно закрепить соблюдение противоэпидемиологических требований для работодателей и работников.

В завершении встречи, глава региона также поздравил представителей профсоюзов с Первомаем.

— Для профсоюзов этот праздник можно считать профессиональным, так как в его основе лежит защита интересов работающего человека. Поздравляю вас, ваши коллективы, всех жителей региона с праздником и с предстоящим Днем Великой Победы, — заключил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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