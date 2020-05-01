Жителя Магнитогорска оштрафовали за клевету на медиков во время пандемии

1 Май 2020 2020-05-01T09:57:46+03:00

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Житель Магнитогорска разместил в социальных сетях лживую информацию о работе медиков во время пандемии. Теперь ему придется выплатить государству штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Мужчина, которому 25 лет, разместил в социальных сетях информацию, что по жилым домам в Магнитогорске ходит бригада, которая под предлогом обработки от вирусов проникает в квартиры и совершает там преступления. Мужчина выдумал это сам, но подает в сетях как достоверную информацию, — рассказали в пресс-службе.

На фантазера составили протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях «Злоупотребление свободой массовой информации». Материалы проверки были направлены в Правобережный суд Магнитогорска. Мировой судья оштрафовал автора фейка на 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU