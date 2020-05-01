Прокуратура: конгресс-холл в Челябинске строили с нарушением норм

1 Май 2020 2020-05-01T14:24:41+03:00

Конгресс-холл на набережной Миасса обещали построить к лету 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В будущем здание угрожало бы жизни людей, его не смогли бы ввести в эксплуатацию

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Прокуратура Челябинской области и Контрольно-счетная палата региона выявили нецелевое использования бюджетных средств при строительстве конгресс-холла в Челябинске. Сумма ущерба составляет 238 млн рублей.

— Вскрыты факты ненадлежащего проведения строительных работ. Монтаж железобетонных конструкций шел с отступлением от проекта. Таким образом, бюджетные средства использованы для строительства объекта, который создавал бы угрозу для жизни людей, его было бы невозможно вести в эксплуатацию, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. Решается вопрос об уголовном преследовании должностных лиц и работников нескольких организаций. Это руководство хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», должностные лица министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», а также технический заказчик строительства ОГКУ «ЧелябОблИнвестСтрой».

Речь идет о мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и халатности.

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ИСТОЧНИК KP.RU