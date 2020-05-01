2020-05-01T15:54:00+03:00
Общество

Родившийся в Магнитогорске миллиардер из списка Forbes объявил конкурс на лучший памятник врачам-героям

Игорь Рыбаков хочет увековечить вклад медиков в борьбу с коронавирусом
Лидия ПЕСКОВА
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Прислать эскиз может каждый.Прислать эскиз может каждый.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Уроженец Магнитки миллиардер и блогер Игорь Рыбаков, который осенью прошлого года высыпал на участников форума «Синергия» около 20 тысяч долларов, снова готов тратить деньги. На этот раз основатель корпорации «Технониколь» объявил конкурс на лучший эскиз для памятника врачам-героям, которые борются с коронавирусом.

— Целью конкурса является популяризация профессии врача и увековечивание подвига докторов. В конкурсе могут принять участие все желающие творческие люди мира, — говорится на сайте врачи-герои.рф, созданном для приема заявок.

Заявить об участии в конкурсе нужно до 19 мая. Оценивать эскизы Рыбаков будет вместе с художником Алексеем Сергиенко. С авторами лучших проектов они встретятся лично. А пять лучших эскизов получат по 100 тысяч рублей.

Памятник установят 5 октября 2020 года. Правда, где — пока не решили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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