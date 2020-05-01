Спустя шесть лет тигренок Жорик узнал спасшего его доктора и заплакал

1 Май 2020 2020-05-01T17:16:51+03:00

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Амурский тигр Жорик родился одиннадцать лет назад в передвижном зоопарке. Когда тигренку не было года, его накормили куриным мясом с трубчатыми костями. Одна из косточек застряла в небе и вызвала нагноение. Первый ветеринар, которому показали больного зверя, помочь не смог и по ошибке выдернул Жорику здоровый зуб. А когда тигр уже лежал при смерти из-за обширного воспаления, его доставили к ветеринару Карену Даллакяну. И тот спас тигру жизнь.

Полосатый пациент перенес 19 операций на челюсти. Вместе с Кареном его оперировали челюстно-лицевые хирурги, которые в обычной жизни лечат людей. Красоту тигру вернуть не смогли — вместо щеки у тигра дырка, через которую свешивается язык, — но Жорик выжил и вырос в здорового огромного тигра. После расставания с Даллакяном тигр живет в реабилитационном центре «Утес» на Дальнем Востоке. У него свой участок размером в один гектар и довольствие. Последний раз он видел своего спасителя ровно шесть лет назад — Карен Даллакян приезжал к Жорику на его пятилетие. И теперь решил заглянуть к другу, когда отвозил в «Утес» трех медвежат.

Как и в прошлый раз, Жорик узнал Даллакяна. Он стал тыкаться носом о руку ветеринара и пофыркивать — плакать.

— К Жорику я приехал не с пустыми руками, привез мясной торт: там и говядина, и баранина, и свинина. В прошлый раз, на свое пятилетие, Жорик первым делом слопал свинину, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Карен Даллакян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/776589" frameborder="0"></iframe> Тигренок Жорик заплакал, увидев своего "папу".Видео: приют "Спаси меня".

Для Даллакяна амурский тигр останется самым дорогим и любимым питомцем.

Не остались без подарков и сотрудники центра «Утес»: им Карен привез футболки с фотопринтом, на котором он и маленький Жорик.

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ИСТОЧНИК KP.RU