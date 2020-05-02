2020-05-02T10:10:38+03:00
Общество

Челябинские предприниматели рассказали о работе в период самоизоляции

В часовом фильме приняли участие шесть представителей разных бизнесов
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Многие предприятия, как и многие жители, ждут окончания карантина. Фото: кадр из фильмаМногие предприятия, как и многие жители, ждут окончания карантина. Фото: кадр из фильма
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«Я подумал: почему бы не снять про нас»: челябинские предприниматели рассказали о работе в период самоизоляции. Шесть историй от представителей фитнес-центров, кофеен и мелких магазинов попали в документальный фильм-интервью.

Для актера студии-театра «Манекен» Ильи Втюрина, который и стал режиссером фильма «Выплывем. Наверное», тема выживания в период кризиса весьма близка. Молодой человек ранее был владельцем кофейни.

— Я увидел фильм о предпринимателях, снятый в Москве. Мне, как бывшему владельцу бизнеса, это откликнулось, проникся историями людей. И я подумал: почему бы не снять про челябинских предпринимателей, ведь им тоже не просто, чтобы они рассказали, как они справляются в период самоизоляции. То есть буквально украл идею и пересадил ее на местную почву, — рассказал Илья Втюрин.

Сам фильм был снят уже во время режима самоизоляции, при чем в весьма сжатые сроки — за три дня. Это в свою очередь также сказалось и на наполнении картины.

Изначально в фильме должно было быть на пару историй больше, но не получилось снять оперативно, а хотелось выпустить фильм в самое актуальное время. Хотя кто знает, когда оно будет самое актуальное, так все быстро меняется. Очень сложно было большие истории уместить в короткие отрывки, сохранив суть. Надеюсь, что у меня получилось, — рассказал Втюрин.

Тизер Выплывем. Наверное .Видео: Илья Втюрин

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Посмотреть фильм можно на официальном канале Ильи в YouTube.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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