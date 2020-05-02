В Челябинске продолжают убирать серые заборы
Урбанисты ликуют: в Челябинске продолжают убирать ненужные по ГОСТу серые заборы. В этот раз под волну изменений попала главная улица Ленинского района города.
Об демонтаже в своих социальных сетях рассказал глава района Александр Орел. Заборы ограждали тротуар от зеленой части улицы. Судя по фотографиям, серые ограждения пока только начинают убирать с улицы Гагарина. В то же время, пока неизвестно продолжится ли уборка заборов в других частях района.
При этом, остается вероятность, что снятые ограждения всплывут где-нибудь еще. Так, после того как на проспекте Ленина начали убирать заборы, у ЮУрГУ появилась серая коробка вокруг парковки из серых заграждений.
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ИСТОЧНИК KP.RU