С таким не шутят: в Челябинской области выписали штраф за фейк о коронавирусе

3 Май 2020 2020-05-03T10:43:31+03:00

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Дорогое удовольствие: южноуральцу придется заплатить за фейковый пост в социальных сетях о коронавирусе. Жителю Кусы придется выплатить штраф за рассказ о «новых» случаях заражения в городе.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, мужчина написал пост в социальных сетях, где упомянул, что в Кусу из-за границы вернулись четыре человека, у которых есть подтвержденный коронавирус. В итоге, на шалость пользователя обратили внимание в полиции.

— По данному инциденту в отношении кусинца сотрудниками полиции составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об злоупотреблении свободой массовой информации, — рассказали в ведомстве.

Теперь мужчине придется выплатить серьезный штраф за фейковую информацию об инфекции. За пост придется отдать 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU