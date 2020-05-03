С таким не шутят: в Челябинской области выписали штраф за фейк о коронавирусе
Дорогое удовольствие: южноуральцу придется заплатить за фейковый пост в социальных сетях о коронавирусе. Жителю Кусы придется выплатить штраф за рассказ о «новых» случаях заражения в городе.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, мужчина написал пост в социальных сетях, где упомянул, что в Кусу из-за границы вернулись четыре человека, у которых есть подтвержденный коронавирус. В итоге, на шалость пользователя обратили внимание в полиции.
— По данному инциденту в отношении кусинца сотрудниками полиции составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об злоупотреблении свободой массовой информации, — рассказали в ведомстве.
Теперь мужчине придется выплатить серьезный штраф за фейковую информацию об инфекции. За пост придется отдать 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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