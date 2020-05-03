2020-05-03T15:36:10+03:00
Общество

Плюс один: в Челябинске госпитализировали еще одного священника митрополии

Подтвержденных случаев коронавируса по прежнему три
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Всего 14 священнослужителям потребовалась госпитализацияВсего 14 священнослужителям потребовалась госпитализацияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Количество священнослужителей Челябинской митрополии, которым потребовалась госпитализация после Пасхальной службы, увеличилось до 14 человек. При этом, подтвержден COVID-19 только у трех священников.

— Ранее в больницах находилось 13 человек. Семь священнослужителей вместе с митрополитом, а также сотрудники собора и епархиального управления. У нового пациента предварительный тест показал отрицательный результат на коронавирус, но его было решено госпитализировать — рассказал секретарь Челябинской митрополии Игорь Шестаков.

На момент 3 мая, в Челябинской области подтверждено почти 700 зараженных. За последние сутки погиб один человек — медик из Брединского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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