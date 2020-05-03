Девочка-полиглот из Челябинска поразила всех на шоу «Лучше всех»

3 Май 2020 2020-05-03T17:48:40+03:00

Максим Галкин поразился тому, как девочка спокойно читала китайские иероглифы. Фото: кадр из видео

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Английский, немецкий, французский, испанский и китайский — на всех этих языках вполне спокойно может общаться Маруся Куркина из Челябинска. Девочка поразила Максима Галкина и зрителей на шоу «Лучше всех» виртуозным переключением между языками.

Как рассказала мама ребенка, первому языку, английскому, девочку начали учить еще, когда ей было семь месяцев. Затем уже в полтора года родители стали учить Марусю китайскому, а затем и другим языкам.

Как признается мама, которая присутствовала на съемках, они не знали усваивает ли девочка все эти знания, однако со временем, ребенок начал различать на каком языке с ним говорят.

При этом, Маруся умеет неплохо читать по-китайски. В языковом запасе девочки 73 иероглифа и их знание она также продемонстрировала Максиму Галкину. Также Маруся отлично справилась с переключением между языками: для этого в студии был профессиональный переводчик полиглот.

Лучше всех! Знаток иероглифов Маруся Куркина.Видео: Первый Канал

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ИСТОЧНИК KP.RU