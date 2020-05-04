Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 мая 2020 года приближается к 800

4 Май 2020 2020-05-04T09:05:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 мая 2020 года составило 784. За минувшие сутки статистику полнили 87 новых случаев.

На лечении находятся 673 человек. 96 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За время пандемии умерло восемь человек, из них пять — от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).

Еще семь граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU