Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 мая 2020 года приближается к 800
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 мая 2020 года составило 784. За минувшие сутки статистику полнили 87 новых случаев.
На лечении находятся 673 человек. 96 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За время пандемии умерло восемь человек, из них пять — от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).
Еще семь граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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