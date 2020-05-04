По регламенту дистанта живет и работает сегодня ведущий вуз Южного Урала

4 Май 2020 2020-05-04T13:13:01+03:00

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Вынужденная самоизоляция студентов и преподавателей из-за коронавируса не застала ЮУрГУ врасплох. В вузе давно работает испытательный полигон, где отрабатываются и внедряются технологии дистанционного обучения. Этим занимается Институт открытого и дистанционного образования (директор — кандидат экономических наук Александр Алексеевич Демин).Именно сотрудники этой структуры сегодня приняли удар на себя и сопровождают преподавателей, специалистов, студентов на «полосе препятствий», обеспечивая непрерывный учебный процесс.

Перестроить весь огромный вуз на дистанционное обучение в короткий срок удалось благодаря порталу «Электронный ЮУрГУ». Только вдумайтесь в цифры: ежедневно почти пять тысяч студентов заходят в него со своих компьютеров и гаджетов, чтобы получить задание, прочитать необходимые материалы, принять участие в видеоконференции, форуме, чате, сдать курсовые, зачеты и экзамены.Нагрузки для техники и людей космические! Но «полет» проходит в заданном режиме, приближается сессия, защита дипломных работ и очередная вступительная кампания.

В ЮУрГУ первыми и впервые в стране под руководством ректора, доктора технических наук Александра Леонидовича Шестакова разработали регламенты дистанционного приема зачетов и экзаменов, защиты курсовых и дипломных работ. Опробовать их предстоит уже в ближайшее время.

По мнению студентов, в такой учебе даже есть свои плюсы. Например, Вильдан Низаметдинов считает, что для магистрантов, которые практически все совмещают учебу и работу, это удобно:

— Дистанционное образование мне нравится тем, что делать задания можно в спокойной комфортной обстановке. К тому же в «Электронном ЮУрГУ» тексты лекций всегда доступны, и в любой момент я могу открыть и посмотреть их. Преподаватели во время занятий всегда находятся на связи, поэтому, если в группе возникают какие-то вопросы, они всегда нам помогают.

Преподаватели тоже оценили новые технологии.Доктор филологических наук, профессор, заместитель директора ИМСГН, заведующая кафедрой журналистики, рекламы и связей с общественностью ЮУрГУ Людмила Петровна Шестеркина поделилась впечатлением об онлайн-режиме обучения:

— Полагаю, модель дистанционного обучения сделает нас всех еще более ответственными. Студенты научатся вовремя выполнять задания, а преподаватели — планировать свое время и распределять задачи с учетом нагрузки. Время показало: заметно повысилась посещаемость студентов на занятиях, преподаватели обновили содержание курсов, больше времени уделяют индивидуальным консультациям. Дистант логично вписался в систему высшего образования, стал достойным ответом на вызовы времени.

И все-таки, никакой самый высокотехнологичный процесс получения знаний не заменит живого общения преподавателя и студента, «романтику» студенчества. Но жизнь диктует свои правила. И нынешняя ситуация тому подтверждение.

ИСТОЧНИК KP.RU