2020-05-04T19:06:11+03:00
Общество

Штрафы за нарушение самоизоляции в Челябинской области: контроль ужесточен

Полиция грозит штрафам за нарушение самоизоляции в Челябинской области
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Операции «Тоннель» в центре города стали обычной практикойОперации «Тоннель» в центре города стали обычной практикойФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Со среды, 6 мая, полиция усилит меры контроля перемещения южноуральцев. Нарушения будут квалифицироваться по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (20.6.1 КоАП РФ).

— За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до 30 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

А с 11 мая с 9:00 до 17:00 контроль на въездах в город будет ужесточен.

— Сотрудниками городского и областного полков ДПС на въездах в Челябинск выставлены дополнительные посты. В город пропускают транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность людей и экономики. Граждан, въезжающих в Челябинск и не имеющих регистрации на территории города, направляют по объездным дорогам, — прокомментировали в полиции.

Водителей просят соблюдать меры личной безопасности: надевать маску и перчатки, пользоваться специальными антисептиками, чаще муть руки и соблюдать дистанцию 1,5 метра в людных местах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штрафы за нарушение самоизоляции в Челябинской области: контроль ужесточен
«Я рад вернуться в Челябинск»: Анвар Гатиятулин вновь стал главным тренером «Трактора»
На пожаре в деревне под Челябинском погибли трое
Антикризисный газон: возле новостроек в Челябинске высадили лук
Танк на Комсомольской площади в Челябинске стал розовым
Очаги заражения коронавирусом в Челябинской области: вспышка в Октябрьском районе
Масочный режим в Челябинской области: как будет действовать
«Половина больны коронавирусом»: из Якутии эвакуируют около 200 вахтовиков-уроженцев Челябинской области
По регламенту дистанта живет и работает сегодня ведущий вуз Южного Урала
Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 4 мая 2020 года: случаи тяжелые
Роддом в Магнитогорске отдали для больных коронавирусом и пневмонией
«Невидимый поворот»: водитель мусоровоза погиб, врезавшись в стелу на въезде в Златоуст
Коронавирус в Челябинской области по районам: остались ли места, где нет ни одного случая
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 мая 2020 года приближается к 800
Предпринимателя из Челябинской области отдали под суд за торговлю контрафактом
В Челябинскую область прибыли 200 вахтовиков, эвакуированных из Якутии
Прохладная погода в Челябинской области сменятся аномальной жарой
14-дневная изоляция в Кургане для приезжих из других городов: как будет работать и сколько по времени
В Магнитогорске из-за карантина по коронавирусу закрыли спецприемник
Девочка-полиглот из Челябинска поразила всех на шоу «Лучше всех»