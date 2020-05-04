Штрафы за нарушение самоизоляции в Челябинской области: контроль ужесточен
Со среды, 6 мая, полиция усилит меры контроля перемещения южноуральцев. Нарушения будут квалифицироваться по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (20.6.1 КоАП РФ).
— За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до 30 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
А с 11 мая с 9:00 до 17:00 контроль на въездах в город будет ужесточен.
— Сотрудниками городского и областного полков ДПС на въездах в Челябинск выставлены дополнительные посты. В город пропускают транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность людей и экономики. Граждан, въезжающих в Челябинск и не имеющих регистрации на территории города, направляют по объездным дорогам, — прокомментировали в полиции.
Водителей просят соблюдать меры личной безопасности: надевать маску и перчатки, пользоваться специальными антисептиками, чаще муть руки и соблюдать дистанцию 1,5 метра в людных местах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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