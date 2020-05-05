Два брата-офицера спасли детей из горящего дома в Челябинской области

5 Май 2020 2020-05-05T14:09:41+03:00

Подполковник Андрей Бородин вместе со своим братом, старшим лейтенантом Павлом Бородиным. Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Они вынесли четырех ребятишек на улицу, а сами принялись тушить пламя подручными средствами

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В поселке Бреды Челябинской росгвардеец Павел Бородин вместе со своим братом Андреем, сотрудником МЧС, спасли детей на пожаре.

История произошла 4 мая. Офицеры были на выходном, ехали домой по улице Ленина. Вдруг, заметили черные клубы дыма, поднимающиеся от одного из частных домов. Подъехав к месту пожара, братья увидели, веранду, охваченную пламенем, и услышали женские крики.

— Сообщив о произошедшем в пожарную часть, Павел и Андрей Бородины открыли горевшую дверь пристройки, в которой находилась хозяйка дома. Встревоженная женщина сообщила, что внутри дома — дети.

Офицеры заскочили в задымленное помещение, нашли ребятишек — они спали в комнате.

Вытащив детей на воздух, силовики обесточили дом и начали тушить пожар подручными средствами. К моменту прибытия пожарных, им удалось локализовать открытый огонь. Благодаря Павлу и Андрею в пожаре никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU