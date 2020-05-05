Ограничение въезда в Челябинск из-за коронавируса: ГИБДД развернуло 800 машин

5 Май 2020 2020-05-05T14:57:45+03:00

Сотрудники ГИБДД разворачивали водителей, у которых нет прописки в областном центре. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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В Челябинске, Магнитогорске и других крупных городах области ГИБДД проводит операцию «Тоннель». Ограничение въезда в Челябинск ввели из-за коронавируса. Инспекторы напоминают южноуральцам о необходимости соблюдения режима самоизоляции и ловят нарушителей 14-дневного карантина.

Так, накануне, 4 мая, сотрудники ГИБДД остановили для проверки больше двух тысяч автомобилистов в Челябинске и Магнитогорске.

— Инспекторы проверили въезжающие на территорию Челябинска транспортные средства. Для более 800 водителей въезд был ограничен, так как регистрация в областном центре у них отсутствовала. Аналогичные мероприятия проводятся по всей области, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские напоминают, в регионе усилены меры контроля. Нарушителям грозят штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU