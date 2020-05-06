«Под шумок запретили аборты»: челябинские феминистки возмущены нарушением прав женщин
Челябинских феминисток возмутило, что из-за пандемии коронавируса в ГКБ №1 перестали делать аборты. По словам активисток, это нарушает право женщина на распоряжение собственным телом.
— Почему же операции по лечению аппендицита или холецистита признаны срочными, а аборты «временно приостанавливаются» как несерьезная прихоть женщин? Разве рождение нежеланного ребенка не сломает женщине жизнь? Разве ее здоровье улучшится от незапланированной беременности? Разве можно жертвовать женской жизнью и здоровьем, отнимая бесспорное право человека на распоряжение своим телом и своей судьбой? — пишут в сообществе «Челябинская Феминистская Агитгруппа».
По законодательству, женщина имеет право сделать аборт в течении первых двенадцати недель по собственному желанию.
Феминистки возмущаются, что проблему оптимизации хотят решить за счет женщин. И напоминают об уроках истории: запрет абортов не приводил к повышению рождаемости, операцию проводили подпольно, с огромным риском для здоровья женщины.
31 марта в соцсетях в городской клинической больнице №1 сообщили о сокращение объема помощи по профилю «Акушерство и гинекология», в том числе временно приостановили проведение медицинских абортов из-за COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU