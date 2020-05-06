Снятие ограничений по коронавирусу в России пройдет в три этапа

6 Май 2020 2020-05-06T18:28:53+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как будут смягчать ограничения из-за пандемии коронавируса после снижения числа заражения. Всего было выделено три возможных этапа.

По информации от журналистов KP.ru сперва разрешат уличные занятия спортом. Активным отдыхом можно будет заниматься не только в одиночку, но и небольшими группами с учетом соблюдения дистанции.

После этого, на втором этапе будут снят запрет на прогулки дальше 150 метров от места проживания, а также будут смягчены ограничения на работу для магазинов с товарами не первой необходимости. Кроме того, с этого же периода ученики снова начнут ходить в образовательные учреждения.

На третьем этапе планируют открыть парки и скверы для посещения с сохранением социальной дистанции. Следующие послабления будут происходить только в том случае, если ситуация с распространением коронавируса начнет улучшаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU