2020-05-06T18:57:58+03:00
Общество

«Нужен дефис и запятая»: челябинцы высмеяли инсталляцию к Дню Победы

В одном предложении оказались две ошибки и очень спорный момент
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Некоторые горожане стали спорить о том, действительно ли здесь есть ошибки. Фото: Челябинский урбанист, vk.comНекоторые горожане стали спорить о том, действительно ли здесь есть ошибки. Фото: Челябинский урбанист, vk.com
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«Когда нибудь мы вспомним это и не повериться самим». Это не мы совершили ошибку, а это просто часть новой инсталляции к Дню Победы, которую установили на улице Кирова в Челябинске. На ошибки в написании обратил внимание лидер движения Челябинский урбанист Лев Владов.

Активист напомнил, что «когда-нибудь» пишется через дефис, что иногда после «и» нужно ставить запетую, а глаголы совершенного вида могут писаться как с «ться», так и с «тся». Правда, в комментариях начались споры о том, действительно ли запятая в данном случае не нужна.

Читатели также высмеяли попытки чиновников украсить пустой город к празднику.

— Очень даже «поверитЬся».. Реформа образования делает свое дело. Только вот почему-то Менделеевы, да Ломосовы с Кулибиными не выходят из этой системы образования. Зато каждый второй не в силах совладать с родным языком, — пишет одна из подписчиц группы.

Лев Владов о нарушениях самоизоляции и новых заборах возле ЮУрГУ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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