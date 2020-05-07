График отключения горячей воды в Челябинске в 2020 году: кто первым попадет под опрессовку

7 Май 2020 2020-05-07T17:41:28+03:00

Первый этап опрессовки в Челябинске пройдет с 19 мая по 2 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Публикуем график отключения горячей воды в Челябинске в 2020 году

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Из-за режима самоизоляции сместился график отключения горячей воды в Челябинске в 2020 году. Первый этап гидравлических испытаний пройдет с 19 мая по 2 июня. Горячую воду отключат в 1228 жилых домах, а также в детских садах, учебных и лечебных учреждениях во всех районах города, кроме Тракторозаводского. Об этом сообщили в мэрии.

Полный список домов, которые останутся без горячей воды с 19 мая по 2 июня, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

График отключения горячей воды в Челябинске в 2020 году:

1 этап — с 19 мая по 2 июня;

2 этап — со 2 июня по 16 июня;

3 этап — с 23 июня по 7 июля;

4 этап — с 21 июля по 4 августа;

5 этап — с 11 августа по 25 августа.

Отметим, что в случае аварийных ситуаций и необходимости ремонта срок опрессовки может быть продлен.

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ИСТОЧНИК KP.RU