График отключения горячей воды в Челябинске в 2020 году: кто первым попадет под опрессовку
Из-за режима самоизоляции сместился график отключения горячей воды в Челябинске в 2020 году. Первый этап гидравлических испытаний пройдет с 19 мая по 2 июня. Горячую воду отключат в 1228 жилых домах, а также в детских садах, учебных и лечебных учреждениях во всех районах города, кроме Тракторозаводского. Об этом сообщили в мэрии.
Полный список домов, которые останутся без горячей воды с 19 мая по 2 июня, можно посмотреть ЗДЕСЬ.
График отключения горячей воды в Челябинске в 2020 году:
1 этап — с 19 мая по 2 июня;
2 этап — со 2 июня по 16 июня;
3 этап — с 23 июня по 7 июля;
4 этап — с 21 июля по 4 августа;
5 этап — с 11 августа по 25 августа.
Отметим, что в случае аварийных ситуаций и необходимости ремонта срок опрессовки может быть продлен.
Как быть с долгами по ЖКХ и кредитам, которые скопились за период изоляции. Обсудили с юристом Львом Большаковым
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU