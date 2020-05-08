В центре Челябинска продается гостиница за 100 миллионов

8 Май 2020 2020-05-08T11:47:41+03:00

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Отель «Гостевой дом «Сибирский» расположен в центре Челябинска — по ул. Труда. Когда-то в этой исторической части города стояли крепкие купеческие особнячки. Сейчас дореволюционные строения здесь — редкое явление. Их место заняли бизнес-центры, банковские здания. Есть несколько отелей.

Итак, действующий гостиничный бизнес, выставленный на продажу, — это десять двухкомнатных номеров. Есть два «люкса» с отдельными входами. Сауна. Буфет. Своя парковка и гараж. Земельный участок под зданием площадью в 920 кв м — в собственности. На сайтах бронирования двухместный номер в отеле стоит четыре тысячи рублей в сутки. Из существенных минусов — трамвайные пути чуть не под окнами отеля. А трамваи в Челябинске очень громкие.

Цена продающегося объекта — 100 миллионов рублей. Владельцы готовы к торгу.

Кстати, в центре Челябинска продается еще один отель — «Баккара», на Кировке. Здание небольшое, всего на пять номеров, находится в аренде. Цена бизнеса — 4 млн. 990 тыс. руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU