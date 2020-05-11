Единоразовые выплаты на детей в Челябинске в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

11 Май 2020 2020-05-11T18:55:20+03:00

Выплаты положены как семьям с малышами, так и парам с детьми-подростками Фото: Shutterstock

Единоразовые выплаты на детей в Челябинске в 2020 году положены почти всем семьям

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Несмотря на официальное окончание периода нерабочих дней, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о продлении режима самоизоляции. В связи с этим, у многих могут возникнуть вопросы будут ли еще единоразовые выплаты на детей в Челябинске в 2020 году.

О нескольких принятых мерах рассказал президент Владимир Путин. Так, например, пособие по уходу за ребенком, по словам президента должно увеличиться вдвое, а родители, потерявшие работу из-за коронавируса, будут получать по три тысячи рублей на несовершеннолетних детей.

Кроме того, Владимир Путин объявил о выплатах для всех семей с детьми, которые нуждаются в помощи. Теперь семьи с детьми от 3 до 16 смогут разово получить 10 тысяч рублей за ребенка, а пары с малышами, которые еще не достигли трехлетнего возраста, могут претендовать на пять тысяч рублей ежемесячно.

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ИСТОЧНИК KP.RU