2020-05-11T18:19:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима самоизоляции в Челябинске с 12 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать

Продление режима самоизоляции в Челябинске с 12 мая 2020 года все же случилось
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В регионе число зараженных почти приблизилось к сотне за сутки. Фото: Алексей Текслер, InstagramВ регионе число зараженных почти приблизилось к сотне за сутки. Фото: Алексей Текслер, Instagram
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Сегодня, 11 мая во время онлайн-трансляции президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней и начале смягчения режима самоизоляции. В регионах вопрос снятия ограничений отдали главам. Сразу после выступления Путина губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил решение оперативного штаба.

Алексей Текслер отметил, что сейчас ситуация продолжает оставаться напряженной — количество выявляемых случаев растет, а ежедневный в регионе прирост составляет 7 процентов, что выше, чем показатель по стране. Из-за этого региональный оперштаб решил продлить режим самоизоляции в Челябинске с 12 мая 2020 года.

— Мы решили продлить режим повышенной готовности до 31 мая. Все меры предосторожности пока сохраняются. Однако какое-то их смягчение может произойти уже на следующей неделе. Все будет зависеть от вас, — заключил глава региона.

По его словам, решение принималось исходя из трех критериев, разработанных Роспотребнадзором.

— Первый — это коэффициент распространения заболевания. Он считается просто: берется восьмидневный период и сравнивается рост заболеваемости за последние четыре дня с предыдущими четырьмя днями. У нас за четыре дня прирост высокий. Второй — свободные койко-места, чтобы было 50 свободных ковидных коек. Третий — охват тестированием. У нас хороший показатель на каждый 100 тысяч человек, — объяснил губернатор.

Алексей Текслер также отдельно отметил как будет проходить учеба у школьников и студентов. Они также продолжают учиться дистанционно — в том числе и выпускные классы.

По словам президента, губернаторы должны будут отталкиваться от ситуации в подконтрольных им территориях, а также на основе рекомендаций правительства и Роспотребнадзора. Они могут как смягчить режим, так и наоборот ужесточить, если в регионе продолжается прирост заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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