2020-05-12T10:12:23+03:00
Общество

В аптеки Челябинска поступила первая партия масок по 15 рублей

Рассказываем, где достать
Лидия ПЕСКОВА
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Самая дешевая маска в аптеках города стоит 15 рублей.Самая дешевая маска в аптеках города стоит 15 рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После майских праздников в Челябинской области начал действовать масочный режим. Без индивидуального средства защиты нельзя появляться в закрытых общественных помещениях и на транспорте. За отсутствие маски могут выписать штраф. Но не всем горожанам до последнего дня они были по карману.

Корреспонденты КП-Челябинск заглянули в государственные аптеки Челябинска накануне вечером. Маски там продавали по 29 рублей штуку. А уже сегодня в аптеках появились маски по 15 рублей.

— Вся государственная аптечная сеть снабжена одноразовыми масками. Цена установлена 15 рублей за одну штуку. За выходные первая партия 300 000 штук поступила в аптеки «Областного аптечного склада», — сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

Например, в аптеке на улице Кирова, 141, недорогие маски продаются пакетами по 5 и по 10 штук. Цена за комплект — 75 рублей и 150 рублей соответственно.

А по какой цене вы покупаете маски в Челябинске? Делитесь важной информацией в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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