2020-05-12T11:40:01+03:00
Общество

Туристов, вернувшихся из Индонезии в Челябинск, отвезли в обсерватор

а здоровьем путешественников будет наблюдать доктор в санатории «Изумруд»
Лидия ПЕСКОВА
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Для вернувшихся с Бали отпуск затянется еще на две недели.Для вернувшихся с Бали отпуск затянется еще на две недели.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Челябинская область продолжает возвращать туристов-южноуральцев из-за рубежа. Еще одна группа прилетела накануне из Индонезии.

Борт с нашими земляками приземлился в екатеринбургском Кольцово. На борту находились 18 южноуральцев. Их сразу же отправили в Челябинскую область.

— Все туристы здоровы. Однако ближайшие две недели они проведут в обсерваторе на базе профилактория „Изумруд“. Это необходимо, что не пропустить болезнь и пресечь дальнейшее распространение инфекции, если кто-нибудь все-таки заболеет, — заявили в правительстве региона.

Ранее на Южный Урале вернули почти три сотни вахтовиков из Якутии, которые оказались в очаге большой вспышки коронавируса на Крайнем Севере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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