Туристов, вернувшихся из Индонезии в Челябинск, отвезли в обсерватор
Челябинская область продолжает возвращать туристов-южноуральцев из-за рубежа. Еще одна группа прилетела накануне из Индонезии.
Борт с нашими земляками приземлился в екатеринбургском Кольцово. На борту находились 18 южноуральцев. Их сразу же отправили в Челябинскую область.
— Все туристы здоровы. Однако ближайшие две недели они проведут в обсерваторе на базе профилактория „Изумруд“. Это необходимо, что не пропустить болезнь и пресечь дальнейшее распространение инфекции, если кто-нибудь все-таки заболеет, — заявили в правительстве региона.
Ранее на Южный Урале вернули почти три сотни вахтовиков из Якутии, которые оказались в очаге большой вспышки коронавируса на Крайнем Севере.
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ИСТОЧНИК KP.RU