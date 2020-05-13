2020-05-13T08:09:41+03:00
Общество

Дали второе дыхание: портал госуслуг принимает заявления на детскую выплату в 10 тысяч

Строка «Пособие для детей от 3 до 16 лет» уже есть в главном меню
Инна КУМЕЙКО
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Портал госуслуг больше не виснет.Портал госуслуг больше не виснет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Заявление на получение путинской разовой выплаты в 10 тысяч рублей на госуслугах в среду, 13 мая, можно подать с одного раза. Система больше не виснет.

Накануне портал обрушился, не выдержав наплыва желающих подать заявление. «Спокойствие, только спокойствие! — призывали в Челябинске власти. — В федеральном бюджете хватит средств для всех 27 миллионов российских детей-получателей выплаты. Систему отладят, и все получится!»

Ближе к вечеру 12 мая в родительских чатах в соцсетях появились инструкции: забейте то-то, пройдите туда-то, впишите информацию о том-то. Но портал по-прежнему висел.

Сейчас бродилки не нужны. Электронный сервис оживили: в меню есть строка «Пособие для детей от 3 до 15 лет, родившихся с 11.05.2004 года до 30.06.2017 года».

Заявителю нужно внести номер свидетельства о рождении, указать орган ЗАГС, выдавший документ. Если в имени и фамилии наследника есть буквы Е или Й, вписывайте именно так. Например: «АлЁна».

Внестите реквизиты счета для перечисления денег. Если вводить название банка, почти все предоставляется автоматически. Номер расчетного счета получателя выплаты можно взять в мобильном банковском приложении.

Выплату начнут начислять с 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Дали второе дыхание: портал госуслуг принимает заявления на детскую выплату в 10 тысяч
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