Количество зараженных в Челябинской области на 13 мая 2020 года: выздоровевших больше, чем новых больных

13 Май 2020 2020-05-13T10:22:50+03:00

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Оперштаб опубликовал свежие данные о количестве зараженных в Челябинской области. Впервые количество выписанных пациентов превысило число зараженных: в регионе зарегистрировали 44 новых больных коронавирусом, а 49 здоровых южноуральцев отпустили домой. Всего в Челябинской области 360 человек излечилось от новой коронавирусной инфекции.

Но не обошлось без жертв, погибли две пациентки старше 65 с диагнозом COVID-19: женщина 82 лет с сердечной недостаточностью и 66-летняя пациентка с ковидной пневмонией.

В настоящий момент на Южном Урале 950 пациентов с диагнозом COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU