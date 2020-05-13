2020-05-13T10:18:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших больных коронавирусом в Челябинской области на 13 мая 2020 года: плюс два случая

Пациентки из Миасса и Магнитогорска пополнили число умерших больных коронавирусом в Челябинской области
Ангелина ЗАКИРОВА
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Две новые жертвы коронавируса в Челябинской области старше 65 летДве новые жертвы коронавируса в Челябинской области старше 65 летФото: Валентина ВАГАНОВА
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Число умерших больных коронавирусом в Челябинской области на 13 мая 2020 года достигло 14 человек. За прошедший день скончались две пациентки старше 65 лет.

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У 82-летней жительнице Миасса была сердечная недостаточность, коронавирус был сопутствующим заболеванием. А вот у 66-летней пациентки из Магнитогорска было ковидная пневмония.

Напомним, впервые за время пандемии коронавируса в Челябинской области число выписанных превысило количество зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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