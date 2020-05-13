«Обрызгали на входе чем-то непонятным»: у жительницы Челябинска началась аллергия после посещения МФЦ

13 Май 2020 2020-05-13T15:52:14+03:00

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Читательница КП-Челябинск пожаловалась на МФЦ Курчатовского района. По ее словам, на входе охранник в добровольно-принудительном порядке брызгает антисептиком на руки посетителям. На раствор у челябинки началась аллергия.

— На входе в МФЦ очередь, никто никакие дистанции не соблюдает. Стоял охранник с какой-то брызгалкой с каким-то веществом непонятным. Я сказала: «Я не буду обрабатывать руки вашим средством, у меня есть свое». Он закрыл мне проход рукой и заявил: «Тогда Вы не зайдете». У меня аллергия, поэтому я не обрабатываю руки чем-то неизвестным. Но сзади очередь человек в 50, люди уже стали возмущаться, — рассказала Виктория Ермолаева.

По ее словам, охранник вел себя агрессивно, требовал справку об аллергии, которой у нее, конечно же, не было. В итоге девушке все-таки пришлось обработать руки спиртовым средством. После этого у нее началась аллергическая реакция: кожа начала сохнуть, зачесались руки.

В МФЦ своя версия событий.

— По словам очевидцев, девушка сама подставила руки, а потом начала ругаться, - прокомментировала главный специалист МАУ МФЦ Татьяна Конаржевская.

Охранники действительно встречают всех посетителей, предлагая обработать руки антисептиком и проверяют наличие масок. Меры связаны с введением масочного режима в Челябинской области и безопасностью работников. Если в головном МФЦ на Труда между сотрудником и посетителем стоят стеклянные окошки, то остальные сделаны в новом, «безбарьерном» формате.

Насильно обработали руки в МФЦ Курчатовского района .

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ИСТОЧНИК KP.RU