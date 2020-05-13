2020-05-13T15:52:14+03:00
Коронавирус Covid-19

«Обрызгали на входе чем-то непонятным»: у жительницы Челябинска началась аллергия после посещения МФЦ

Что говорят представители многофункционального центра
Ирина ФАДЮШИНААнгелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Девушка рассказал, что охранник не хотел ее впускатьДевушка рассказал, что охранник не хотел ее впускатьФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Читательница КП-Челябинск пожаловалась на МФЦ Курчатовского района. По ее словам, на входе охранник в добровольно-принудительном порядке брызгает антисептиком на руки посетителям. На раствор у челябинки началась аллергия.

— На входе в МФЦ очередь, никто никакие дистанции не соблюдает. Стоял охранник с какой-то брызгалкой с каким-то веществом непонятным. Я сказала: «Я не буду обрабатывать руки вашим средством, у меня есть свое». Он закрыл мне проход рукой и заявил: «Тогда Вы не зайдете». У меня аллергия, поэтому я не обрабатываю руки чем-то неизвестным. Но сзади очередь человек в 50, люди уже стали возмущаться, — рассказала Виктория Ермолаева.

По ее словам, охранник вел себя агрессивно, требовал справку об аллергии, которой у нее, конечно же, не было. В итоге девушке все-таки пришлось обработать руки спиртовым средством. После этого у нее началась аллергическая реакция: кожа начала сохнуть, зачесались руки.

В МФЦ своя версия событий.

— По словам очевидцев, девушка сама подставила руки, а потом начала ругаться, - прокомментировала главный специалист МАУ МФЦ Татьяна Конаржевская.

Охранники действительно встречают всех посетителей, предлагая обработать руки антисептиком и проверяют наличие масок. Меры связаны с введением масочного режима в Челябинской области и безопасностью работников. Если в головном МФЦ на Труда между сотрудником и посетителем стоят стеклянные окошки, то остальные сделаны в новом, «безбарьерном» формате.

Насильно обработали руки в МФЦ Курчатовского района .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минобрнауки России не планирует переносить сроки приема в вузы
Фотограф из Челябинска победила в международном конкурсе
В Челябинске завели уголовное дело из-за плохого благоустройства
Росбанк и МСП Банк предложили малому и среднему бизнесу совместную программу поддержки
Типичный челябинский аукцион: антимонопольщики приостановили торги на строительство центра хоккея
«Обрызгали на входе чем-то непонятным»: у жительницы Челябинска началась аллергия после посещения МФЦ
ВТБ Лизинг передал клиентам в апреле более тысячи автомобилей
В отеле ждала бутылка воды, в нее что-то подсыпали: Поклонская рассказала о покушениях на нее
Челябинские антимонопольщики заинтересовались рекламой суши с георгиевской лентой
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
Что делать работающим россиянам после окончания нерабочих дней
Перенос ЕГЭ в Челябинске 2020: когда пройдут экзамены для школьников
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Не закрепилась любовь: с челябинского моста сняли замочки влюбленных