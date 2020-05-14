2020-05-14T06:43:42+03:00
Общество

Жители Челябинска устремились на пляжи, несмотря на режим самоизоляции

Нарушители карантина могут схлопотать штраф
Валентина ВАГАНОВА
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Выходить на пляжи сейчас запрещено.Выходить на пляжи сейчас запрещено.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинске который день стоит жаркая погода. Некоторые челябинцы, похоже, не выдерживают нахождения в душной квартире и «изолируются» на пляже. Водоемы еще не прогрелись, но желающих искупаться это не останавливает.

Сотрудники городской службы спасения начали патрулировать пляжи. Заметив купающихся, спасатели объясняют им, что это крайне опасно.

— Не нарушайте режим самоизоляции, не купайтесь в непрогретых водоемах до объявления начала купального сезона на подготовленных пляжах, — призывают в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Тем, кто нарушит требования режима, грозят штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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