Житель Челябинска, убивший в ДТП младенца и бригаду медиков, попросил смягчения наказание

14 Май 2020 2020-05-14T11:09:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинец Александр Филин отбывает срок в исправительной колонии за пьяную аварию с тремя погибшими. В 2017 году он на своей Honda Civic, уходя от полицейской погони, протаранил скорую помощь. Машина врезалась в столб. Погибли водитель «неотложки», фельдшер и десятимесячный малыш. За ДТП Филин получил 8,5 лет, три их которых уже отсидел.

Однако недавно преступник попросил заменить часть оставшегося срока на условно-досрочное освобождение. Прокуратура настояла на отказе.

— В 2017 году суд удовлетворил исковые потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 4 млн. руб. Согласившись с мнением администрации исправительного учреждения, прокурор указал, что осужденный возместил причиненный ущерб в размере чуть более 130 тыс. руб., которые у него принудительно взыскиваются из заработной платы. Меры к возмещению ущерба недостаточны, что не позволяет сделать объективный вывод об его исправлении, в совокупности с личностью Филина не создает предусмотренных законом оснований для принятия положительного решения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Копейский городской суд отказал Филину в удовлетворении ходатайства. Решение не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU