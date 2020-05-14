2020-05-14T11:09:28+03:00
Происшествия

Житель Челябинска, убивший в ДТП младенца и бригаду медиков, попросил смягчения наказание

Он захотел выйти по УДО
Валентина ВАГАНОВА
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Виновника смертельного ДТП приговорили к 8,5 годам колонии. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области, соцсетиВиновника смертельного ДТП приговорили к 8,5 годам колонии. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области, соцсети
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Челябинец Александр Филин отбывает срок в исправительной колонии за пьяную аварию с тремя погибшими. В 2017 году он на своей Honda Civic, уходя от полицейской погони, протаранил скорую помощь. Машина врезалась в столб. Погибли водитель «неотложки», фельдшер и десятимесячный малыш. За ДТП Филин получил 8,5 лет, три их которых уже отсидел.

Однако недавно преступник попросил заменить часть оставшегося срока на условно-досрочное освобождение. Прокуратура настояла на отказе.

— В 2017 году суд удовлетворил исковые потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 4 млн. руб. Согласившись с мнением администрации исправительного учреждения, прокурор указал, что осужденный возместил причиненный ущерб в размере чуть более 130 тыс. руб., которые у него принудительно взыскиваются из заработной платы. Меры к возмещению ущерба недостаточны, что не позволяет сделать объективный вывод об его исправлении, в совокупности с личностью Филина не создает предусмотренных законом оснований для принятия положительного решения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Копейский городской суд отказал Филину в удовлетворении ходатайства. Решение не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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