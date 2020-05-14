2020-05-14T12:21:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Ирина Гехт о коронавирусе в Челябинской области: «Беспокоит нарастание пневмонии»

Брифинг Ирины Гехт о коронавирусе в Челябинской области
Ирина ФАДЮШИНА
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Среди молодых больше мужчин, чем женщинСреди молодых больше мужчин, чем женщинФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Уровень заболеваемости COVID-19 на Южном Урале — 3,8 человек на 10 тыс. населения — ниже чем средний по России (там 16 на 10 тыс.). Заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт о коронавирусе в Челябинской области.

Больше всего больных в возрастных категориях 51-59 лет и 60-69 лет — там больше женщин, а также 18-25 лет — среди них больше мужчин.

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— 45,7% — мужчины, 54,3% — женщины. Это не избираемость заболевания, а структура населения, — отметила Ирины Гехт о коронавирусе в Челябинской области

Она отметила, что беспокоит рост числа случаев пневмонии. Если раньше она была у 20% больных, то сейчас более 50%

Среди крупных городов самый большой показатель 18,8 человека на 10 тыс. — Златоуст. Это связано со вспышкой в больнице 122 заболевших. Из них 50 человек — пациенты.

— Наиболее тяжелые — 30 человек, у которых пневмония и средняя степень тяжести. 92 — бессимптомные больные. Один больной, имеющий клин проявления дает трех зараженных, но в более легкой форме. Это характерно для семейных очагов. Второй круг контактов проходит бессимптомно, — отметила первый вице-губернатор.

Очаг в Магнитогорске. Один из них — 89 человек, до сих пор дает новых больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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