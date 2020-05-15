2020-05-15T06:29:25+03:00
Общество

На железнодорожном вокзале в Челябинске появился новый переход и платформа

Теперь пассажирам необязательно пользоваться пешеходным мостом
Ольга АНТОНОВА
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На железнодорожном вокзале в Челябинске появился новый подземный пешеходный переход. Фото: пресс-служба ЮУЖД.На железнодорожном вокзале в Челябинске появился новый подземный пешеходный переход. Фото: пресс-служба ЮУЖД.
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Новый пешеходный тоннель и платформа № 5 открыты на железнодорожном вокзале в Челябинске. Пассажиры знают, что к девятому и десятому путям до недавнего момента можно было добраться по пешеходному мосту. С маленькими детьми или громоздким багажом карабкаться и спускаться по ступеням было не очень удобно.

Теперь пешеходный тоннель соединил пригородный вокзал Челябинска и новую платформу № 5, расположенную между девятым и десятым путями.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, протяженность тоннеля — 54 метра. Есть условия для маломобильных граждан — из здания вокзала пассажир может спуститься в тоннель на лифте или на эскалаторе, а на выходе на платформу имеется пандус. Над частью перехода смонтирован стеклянный купол: через него льется дневной свет.

Между путями № 9 и № 10 есть новая платформа. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Между путями № 9 и № 10 есть новая платформа. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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