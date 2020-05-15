«Чувствуем звук мотора, прикоснувшись к передней панели»: в Челябинске работает автосервис, где трудятся глухие автомеханики
Автосервис Deaf club custom на Героев Танкограда необычный. Все работники здесь, за исключением диспетчера, глухие. Главный механик Сергей Юнтер — мастер с 10-летним стажем, в прошлом автогонщик. Слух потерял еще в школе после болезни.
Отец Сергея был слесарем: он обожал автомобили и много времени проводил в гараже. Эта любовь передалась и сыну. Фото: hornews.com
Механик Владимир Серков, не слышит с рождения. Он родом из Магнитогорска, работал на автомойках, в мебельном цеху. Когда в Челябинске открылся особенный сервис, Владимира позвали сюда, и он, не раздумывая переехал — так как глухому человеку найти работу непросто.
Владимир Серков, не слышит с рождения. Фото: hornews.com
Руководители автосервиса, Любовь Михайлова и ее супруг Абдумажид, тоже инвалиды по слуху. Абдумажид понимает, что главный недостаток глухих автомехаников — они не могут услышать звук мотора. Зато у них обострены другие чувства. Например, они необыкновенно внимательны, обращают внимание на мелочи, что помогает диагностировать поломку.
— Мы чувствуем звук мотора, прикоснувшись к передней панели. Если это не помогает, всегда на помощь придут товарищи, — цитирует Сергея издание Hornews.com.
За два года автосервис обзавелся своей клиентской базой. В основном это автовладельцы с нарушением слуха, среди них, кстати, много глухих таксистов. Обычные клиенты тоже имеются, но часто приезжают по рекомендациям знакомых.
В автосервисе признаются, находить новых клиентов непросто. Бывало, водители отказывались от услуг, узнав, что машину будут ремонтировать инвалиды по слуху. Не верят, что они тоже могут мастерски чинить автомобили.
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ИСТОЧНИК KP.RU