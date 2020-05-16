«Распил продолжается»: челябинцев возмутила вырубка деревьев в центре города

16 Май 2020 2020-05-16T15:01:05+03:00

В администрации города рассказали, что вырубают только больные растения

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Челябинка Надежда Вертяховская, проезжая по проспекту Ленина, увидела, как на главной улице от Орленка и до Энтузиастов беспощадно рубят зеленые липы, свое негодование по поводу уничтожения растений она выразила в соцсетях.

— Вместо того, чтобы посадить эти деревья там, где их совсем нет, рубят липы с зеленью и на их место высаживают новые. Распил продолжается. Угомониться не могут, — написала Надежда.

В администрации города объяснили, что вырубают только больные деревья, которые необходимо заменить.

— Специалисты обследовали растения в начале года, выявили гнилые деревья, которые подвержены короедству. Все эти липы заменят новыми молодыми растениями, — сообщил замглавы Челябинска по городскому развитию Александр Егоров.

Также планируется заменить больные деревья еще на пятнадцати улицах в центре Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU