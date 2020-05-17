На границе Челябинской области и Казахстана произошло землетрясение

17 Май 2020 2020-05-17T17:01:00+03:00

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Землетрясение произошло рядом с поселком Коктерек, который находится недалеко от границы с Челябинской области. По данным Казахстанского национального центра данных, магнитуда составила 5,4 балла.

По словам челябинского геолога, эксперта ОГУ “Особо охраняемые природные территории” Александра Лагунова, на стыке двух огромных геологических плит последние три года нарастает сейсмическая активность.

— Температура горных пород повышается настолько, что придонные слои воды в наших глубоководных озерах ощутимо прогреваются. Обнаружив это явление гидробиологи и озероведы первоначально связывали это явление с процессами глобального повышения климата, но сегодня они все более склоняются к версии глубинного прогрева горных пластов на Южном Урале, — написал Александр Лагунов на своей странице в Facebook.

Землетрясение произошло 14 мая близ села Коктерек, Костанайская область в 30 км. от границы. Фото: kndc.kz

Чем это чревато для Челябинской области, геофизики сказать не могут. Александр Лагунов предлагает увеличить число геофизических станций там, где наблюдаются землетрясения.

— Без новых точных данных невозможно сделать какие-либо прогнозы. Речь может идти о безопасности целого региона, — подчеркивает специалист.

Напомним, в 2018 году ранним утром 5 сентября тряхнуло Катав-Ивановск, Трехгорный, Ашу. В домах полетел старый кафель, в подъездах пошли трещины, всполошились животные. Волна дошла до Челябинска.

Тогда подземные толчки оценили в 5,5 баллов, то есть на 0,1 балла сильнее, чем на границе с Казахстаном. Для справки — катастрофы начинаются от семи баллов. О том, как это было читайте в нашем материале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/667373" frameborder="0"></iframe> Землетрясение на Урале.Ночью Челябинскую область трясло. На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. В эпицентре оказался Катав-Ивановский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU