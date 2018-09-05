«Дрожь земли»: восемь вопросов о землетрясении на Урале 2018

СЕГОДНЯ 19:29 2018-09-05T20:11:54+03:00

Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 года наделало много шуму, но к счастью, не принесло серьезных разрушений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Повторятся ли толчки и почему никто не мог предупредить о катаклизме [фото, видео]

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1. Как это было?

Вопрос, который начали задавать себе первыми жители горно-заводской зоны. В 4 часа утра 5 сентября тряхнуло Катав-Ивановск, Трехгорный, Ашу. Волна дошла до Челябинска. В домах полетел старый кафель, в подъездах пошли трещины. Всполошились животные — они особенно чувствительны к сейсмоактивности.

Люди стали выбегать на улицы, а там гасли фонари.

— Я позвонила в полицию, там сказали, что не в курсе и все выясняют. Звоню в 01 Катав-Ивановска, но и там молчание. Тогда я набрала в дежурную часть МЧС Челябинской области. Там сказали, что ничего не знают, но посоветовали оставаться на улице, — рассказала слушательница радио «Комсомольская правда» 95.3 FM.

Подобными историями усыпаны соцсети, которые этим утром стали первым источником информации. Лишь позже всем звонившим в экстренные службы стали подтверждать, что случилось землетрясение. Никакой информационной рассылки SMS не было. Из-за этого многие высказывают претензии. Землетрясение задело населенные пункты на границе с Башкирией. Там республиканское МЧС все-таки разослало утром сообщение:

— Произошли подземные толчки, больше они не повторятся. В случае ЧП, звоните 101.

Пострадала черепица частных домов. Фото из группы VK «Подслушано в Катав-Ивановске»

2. Что говорят ученые?

Первыми информацию о землетрясении на Урале 5 сентября 2018 опубликовал Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Специалисты рассказали, что эпицентр подземных толчков находится в Катав-Ивановском районе на глубине 10 км. Силу толчков оценили в 5,5 баллов. Ученые Уральского института геофизики в разговоре с корреспондентом газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» поставили под сомнение слова коллег:

— Они и раньше делали неточные заявления. Не могу назвать их серьезной организацией. Мы поговорили с местными сотрудниками МЧС и на основе их описаний считаем, что землетрясение было слабее — около трех баллов, — поделился старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Александр Гуляев.

3. Так насколько сильно трясло?

Землетрясение силой до четырех баллов не представляет никакой угрозы людям и зданиям. По ощущениям это похоже на ситуацию, когда вы идете по трассе и мимо проносится фура. При пяти баллах начинает звенеть посуда, могут лететь предметы. Но без разрушений.

Катастрофы начинаются от семи баллов. Причем в институте геофизики отметили, что в эпицентре землетрясение всегда на полтора балла выше. То есть, если европейские коллеги оценили подземные толчки в 5,5 баллов, значит, в Катав-Ивановске могло дойти до семи, и тогда покосились бы избы. Но этого не случилось.

По стенам подъездов пошли трещины. Фото из группы VK «Подслушано в Катав-Ивановске»

4. Землетрясение на Урале? Этого не может быть!

Из школьного курса географии все знают, что Уральские горы — старые. Рельеф сформировался миллионы лет назад, и больше изменений не происходит. Однако:

— Слабые потряхивания раз в десять лет для Уральских гор — это норма. Последний раз в Катав-Ивановске трясло в 2004 году. А вот раз в 120 лет на Урале происходят землетрясения силой до семи баллов, — говорят геофизики.

5. Что же стало причиной землетрясения?

Это сейчас выясняют геофизики из Свердловской области,где находится единственная на Урале лаборатория, в которой есть приборы, считывающие колебания земли.

Результаты огласят в конце сентября. Однако уже сейчас есть несколько версий. Самая простая и сугубо научная — обычное растяжение и сжатие земной коры. Но есть и другие теории, которые вовсю гуляют в интернете.

Шок в Катав ивановске развалилась веранда из за землетресение.

6. Сколько было толчков и могут ли они повториться?

Да, могут. В течение двух недель Урал могут сотрясать афтершоки — легкие толчки А вот с количеством толчков все сложно. Официально МЧС говорит, что была одна единственная волна — в 4 утра. Однако сотни, если не тысячи жителей Катав-Ивановска около полудня говорили, что толчки повторились. Официальные структуры лишь пожали плечами и намекнули, что это все самовнушение. Но позднее европейские сейсмологи опубликовали данные: около полудня на Урале вновь было несколько толчков.

Полетел кафель в ванных. Фото из группы VK «Подслушано в Катав-Ивановске»

7. Какой вред нанесло землетрясение на Урале 2018?

Сильнее всего пострадала больница в Катав-Ивановске. Старое здание пошло трещинами, пациентов перевели в пустые палаты соседнего корпуса. Пострадали шесть домов. Раненых и погибших нет.

8. Катаклизм можно было предсказать?

Конкретно на Урале 5 сентября 2018 года — нельзя. У нас не сейсмически активная зона, поэтому нужного оборудования у местных ученых нет. Да и вообще, даже в Японии, которую часто трясет, местные сейсмологи тоже часто разводят руками, когда неожиданно земля уходит из-под ног. До сих пор не создано такого оборудования, которое бы могло наверняка предсказать землетрясение. По этой же причине кажется странным заявление экстренных служб, что толчки не повторятся.

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