Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 18 мая 2020 года: число приближается к сотне за сутки

18 Май 2020 2020-05-18T10:58:46+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает медленно подбираться к сотне в сутки. На начало рабочей недели 18 мая в регионе зафиксировано 98 новых случаев заражения.

По информации от пресс-службы минздрава, заметно снизилось количество выздоровевших. За сутки из больниц выписано 29 человек. 1181 больной остаются под наблюдением врачей. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса погибла 48-летняя женщина. У нее была развита пневмония от COVID-19.

При этом, по словам главы горздрава Челябинска Натальи Горловой, всего в областном центре количество больных также серьезно увеличилось. За выходные в городе зафиксировано 59 случаев заражения. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 1804 случая заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU