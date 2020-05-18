2020-05-18T15:16:32+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ оценил пользу обработки улиц от коронавируса из машин

В Челябинске спецавтомобиль несколько недель опрыскивал дороги и тротуары
Ольга АНТОНОВА
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Две недели чудо-машина раздувала дезсредства на улицах. Фото: Александр Кайнов.Две недели чудо-машина раздувала дезсредства на улицах. Фото: Александр Кайнов.
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Всемирная организация здравоохранения раскритиковала обработку улиц дезинфицирующим раствором с помощью специальных машин. РИА новости цитирует ВОЗ: из-за контакта с грязью растворы перестают действовать.

Весной администрация Челябинска оплатила обработку улиц от ковида: машину, «выдувающую» мелкодисперсные облака, например, перекиси водорода, пригнали из Миасса. Позже бак автомобиля начали заправлять хлоркой. Цена вопроса — 12 млн. руб.

— И тогда, и сейчас мы ссылаемся на распоряжение Роспотребнадзора, которым рекомендована уличная обработка, — заявили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе мэрии. — Обработка завершена несколько недель назад. Сейчас на улице работают подметальные и поливальные машины, дорожные пылесосы. С помощью ранцевых опрыскивателей управляющие компании обрабатывают дезсредствами перила и пол в подъездах, лифты.

Но ВОЗ раскритиковал и этот метод борьбы с COVID-19: он не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ. Более того, едкая жидкость может вызвать повреждение глаз, органов дыхания, раздражение кожных покровов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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